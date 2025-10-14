Alerta por crecida del río Pánuco: Veracruz y Tamaulipas, los más vulnerables

GENERANDO AUDIO...

Se alertó de la crecida del río Pánuco. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Tras las fuertes lluvias registradas en varias entidades de la República, en la zona norte de Veracruz, en la frontera con Tamaulipas, se alertó a la población por la crecida del río Pánuco. Además, se pidió acudir a los albergues.

¿Dónde fue la alerta?

El aviso se realizó en Pueblo Viejo, Veracruz, y en Tampico, Tamaulipas, por la crecida del río Pánuco. Valeria Nieto Reynoso, alcaldesa de Pueblo Viejo, lanzó un llamado a la población para que se resguarde.

“Para las personas que viven a orillas del río Pánuco y en la laguna, favor de hacer caso a este comunicado y evacuar a los albergues cercanos, ya que el río Pánuco se está desbordando en El Higo, Tempoal y Pánuco. Por lógica, toda esa agua llega a nuestro municipio. Esto es una emergencia, por favor extremen precauciones”.

Las zonas aledañas al río se inundaron, por lo que comunidades como González Ortega quedaron incomunicadas. Sin embargo, mediante lanchas, las autoridades llegaron para repartir las primeras despensas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Tamaulipas toma precauciones

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos de Tamaulipas, informó que se mantiene el monitoreo del río Pánuco para evitar alguna eventualidad.

[TE PUEDE INTERESAR: Las 5 inundaciones más devastadoras de los últimos años en México]

“Me reuní con la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal; el secretario del Ayuntamiento de Madero, Héctor Marín, y el equipo de Comapa Sur para dar seguimiento al comportamiento hidrológico del río Pánuco y coordinar las acciones necesarias ante el incremento de los caudales registrados. Estos trabajos de monitoreo y prevención los realizamos de manera conjunta para proteger a las familias del sur de Tamaulipas y garantizar una gestión responsable del agua, en congruencia con las políticas hídricas y sociales que impulsa nuestro gobernador, Dr. Américo Villarreal”.

En tanto, Mónica Villarreal, alcaldesa de Tampico, pidió a la población que vive cerca del río Pánuco evacuar de forma preventiva. Para ello, se habilitaron albergues en:

Auditorio Municipal de Tampico

Delegación Zona Norte

Centro de Bienestar y Paz – Col. Vicente Guerrero, Sector Moscú