Alerta por huracán Erick: Sedena y Marina despliegan más de 17 mil elementos en Oaxaca y Guerrero

Las fuerzas federales realizan recorridos. Foto: Cuartoscuro.

Debido a que 22 municipios de Oaxaca y 10 de Guerrero están en alerta por el huracán Erick, Laura Velásquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que se activaron todos los protocolos de actuación para brindar atención a la población que pudiera resultar afectada.

Sedena y Marina despliegan elementos en Oaxaca y Guerrero

En la mañanera de Palacio Nacional, la funcionaria informó que fueron desplegados más de 8 mil 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ambas entidades, quienes entraron en operación para activar el Plan DN-III E.

También se activó el Plan Marina, y la institución desplegó en Oaxaca y Guerrero a más de 9 mil elementos.

Laura Velázquez y la presidenta Claudia Sheinbaum recomendaron a la población atender las alertas de protección civil y resguardarse o dirigirse a los albergues temporales.

“Permanece en un lugar seguro y evita salir de tu casa, arrojar objetos en la calle, no arriesgue tu vida al intentar cruzar corrientes de agua, (…) evita cruzar ríos, arroyos y zonas, ya que pueden ser arrastrado por las corrientes de agua, laderas o barrancas (…) no salgas a navegar y vigila los amarres de las embarcaciones. Si las autoridades te piden evacuar lo pienses y hazlo, es por tu seguridad”, detalló Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil.

Por su parte, la mandataria nacional Claudia Sheinbaum llamó a la población a “mantenerse atenta a la comunicación oficial, resguardarse en sus casas no salir, si están en zonas bajas cerca de ríos cerca de cauces es mejor que vayan a los refugios ya dispuestos a los albergues, todas aquellas personas que tienen embarcaciones, que no salgan, que no permanezcan en sus embarcaciones”.