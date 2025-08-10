GENERANDO AUDIO...

Ya con algunas inundaciones y encharcamientos, autoridades activaron alerta triple por lluvias en 14 alcaldías de la Ciudad de México, donde se prevé lo más fuerte en la alcaldía Álvaro Obregón, con Alerta Púrpura. Al menos otros cuatro estados ya presentan afectaciones, mientras la tormenta tropical Ivo causa lluvias en Baja California Sur.

Asimismo, mientras se registran lluvias fuertes en Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan, la SGIRPC informó de actividad eléctrica en Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

De igual forma, las precipitaciones pluviales ya obligaron a suspender el juego entre Diablos Rojos de México y Leones de Yucatán en el estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de los Deportes Magdalena Mixihuca. También, aunque en Aguascalientes, las lluvias postergaron el arranque del segundo tiempo del partido entre Necaxa y América femenil.

Y es que de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “la tormenta tropical Ivo, el monzón mexicano, una vaguada en altura, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad originarán chubascos y lluvias fuertes en la mayor parte de México”.

¿Dónde hay alerta por lluvias en la CDMX?

De acuerdo con la actualización más reciente de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), de 19:35 a 23:00 horas, la CDMX tiene alerta triple por lluvias en:

Alerta Púrpura (más de 70 mm): Álvaro Obregón

(más de 70 mm): Alerta Naranja (30 a 49 mm): Coyoacán Cuajimalpa de Morelos Iztapalapa Magdalena Contreras

(30 a 49 mm): Alerta Amarilla (15 a 29 mm): Azcapotzalco Benito Juárez Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Miguel Hidalgo Tláhuac Tlalpan Xochimilco

(15 a 29 mm):

Poco antes de las 20:00 horas, la SGIRPC actualizó la Alerta Roja en Álvaro Obregón por la Alerta Púrpura, el nivel más alto.

Mientras que, a través de su cuenta de X, la dependencia capitalina acotó que, a la par de la actividad eléctrica en 10 alcaldías, hay lluvias fuertes en Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tlalpan; lluvias y chubascos en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco.

A la par, se prevé que durante la tarde y noche de este sábado continúen las lluvias en la CDMX, así como la actividad eléctrica, con la posibilidad de granizo, mientras que el ambiente seguirá entre cálido a templado.

De igual forma, ya se registran afectaciones en la alcaldía Álvaro Obregón, donde ya se formó una

en el bajopuente de la Carretera Picacho-Ajusco, a la altura del Periférico Sur, y ya se reportan corrientes de agua en algunas vialidades de Tlalpan e Iztapalapa.

¿En qué otros estados hay afectaciones por la lluvia?

Sin embargo, la Ciudad de México no es la única entidad del país con afectaciones por lluvia, pues en estados como Aguascalientes, Puebla, Guanajuato y Morelos, ya se registran precipitaciones pluviales de importancia.

Tan solo en la capital de Aguascalientes, la fuerte lluvia que cae esta tarde obligó a atrasar el inicio del segundo tiempo del partido entre América y Necaxa femeniles en el estadio Victoria, mientras otros puntos de la ciudad registran chubascos.

Mientras que, en Puebla, además de las fuertes lluvias, diversos puntos de la capital estatal fueron sorprendidos por granizo, así como corrientes de agua en vialidades a causa de la acumulación del líquido.

A la par, autoridades estatales en Guanajuato reportan la presencia de lluvias de intensidad fuerte en Silao, León y su capital, mientras que en Acámbaro se registran precipitaciones ligeras, al igual que en Cuernavaca, Morelos.

