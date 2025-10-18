GENERANDO AUDIO...

Organizaciones civiles alertaron sobre los riesgos de la nueva CURP biométrica, que recopilará millones de datos personales y sensibles de los ciudadanos como huellas dactilares e imágenes del iris, los cuales serán integrados en la Plataforma Única de Identidad del Gobierno federal.

La medida, afirman, podría derivar en una vigilancia masiva y aumentar el riesgo de filtraciones o hackeos en un país que ha enfrentado constantes ataques cibernéticos.

Advierten por vulneraciones previas de datos

Durante un foro sobre protección de datos personales, Norma Julieta del Río, excomisionada presidenta del INAI, recordó que en el pasado se han hackeado bases de datos de instituciones públicas.

“Dicen en el IMSS que fue algo interno, algo externo o interno, pero la base de datos de más de 20 millones de personas de por sí ya vulnerables, de la tercera edad, fueron hackeadas, fueron robadas”. Norma Julieta del Río, excomisionada presidenta del INAI

Del Río también mencionó las filtraciones de información ocurridas en la Sedena y hasta en las conferencias matutinas, casos que evidencian la fragilidad de los sistemas de seguridad digital en el país.

“Recordarán la vulneración de la plataforma de la de la Sedena, pero también las bases de datos de la conferencia matutina, llegaron a las oficinas del INAI esas situaciones”. Norma Julieta del Río, excomisionada presidenta del INAI

Preocupa el uso de la información personal

Para José Flores, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el riesgo no sólo está en la protección de los datos, sino en quién podrá acceder a ellos.

“Esta plataforma le va a permitir a autoridades como el Centro Nacional de Inteligencia o la Guardia Nacional a interconectar bases de datos públicas y privadas”. José Flores, director Interino Red en Defensa de Derechos Digitales

CURP biométrica: entre el control y la vigilancia

Expertos aseguran que el cruce de información podría incluir registros bancarios, inmobiliarios y vehiculares, lo que abriría la puerta a un sistema de vigilancia sobre la vida cotidiana de las personas.

Y de esta manera, alertan, habrá una vigilancia masiva.

“Si yo fui a un evento y para comprar un boleto me están pidiendo la CURP biométrica, va a quedar un rastro de que fui a ese concierto, fui a ese evento; si yo fui y cobré mi pensión va a quedar ese registro; si yo fui y adquirí un cierto bien, un cierto servicio, me hospedé en algún lugar, va a quedar ese rastro”. José Flores, director Interino Red en Defensa de Derechos Digitales

Piden ampararse contra la CURP biométrica

Las organizaciones coincidieron en que los ciudadanos tienen derecho a negarse al escaneo del iris o a interponer un amparo contra la medida.

“Puedes decir: no quiero que me escaneen el iris, porque con eso, abro mi teléfono o mis cuentas bancarias”. Norma Julieta del Río, excomisionada presidenta del INAI

Flores invitó a la población a buscar vías legales:

“Quien tenga la posibilidad de presentar un amparo, que lo haga; hay precedentes en la Suprema Corte y organismos internacionales”. Norma Julieta del Río, excomisionada presidenta del INAI

El uso obligatorio de la CURP biométrica iniciará en febrero de 2026, por lo que especialistas piden informar y proteger los datos personales antes de su implementación.