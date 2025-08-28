“Un cobarde ruin y miserable”: “Alito” responde a Noroña tras pelea en el Senado

GENERANDO AUDIO...

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó y llamó ruin y miserable al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. También lo inculpó por amenazar y ofender a legisladores, además de lanzar ataques directos contra la senadora Lilly Téllez durante la sesión de este jueves en el Congreso de la Unión.

Es claro que el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, de una manera cobarde, ruin, miserable, comportándose como un patán, como un barbaján, porque eso lo vieron todos ustedes y lo vio el pueblo de México en los videos. No sólo ofendió, violentó a una compañera legisladora, mujer, a la senadora Lili Téllez.

En conferencia de prensa, Moreno aseguró que lo ocurrido no fue un hecho aislado, sino parte de un comportamiento sistemático de agresiones y provocaciones que el legislador ha sostenido a lo largo de los años.

Fernández Noroña y las acusaciones del PRI

El dirigente priista señaló que Fernández Noroña no sólo habría lanzado insultos, sino también amenazas públicas contra el diputado Federico Döring, a quien retó a confrontarse fuera del recinto legislativo. Afirmó que esta actitud demuestra un patrón de violencia verbal contra integrantes de distintos partidos y funcionarios públicos.

Moreno recalcó que estas acciones se suman a una serie de “mentiras y acuerdos rotos” en la conducción de los trabajos del Senado. Acusó a Noroña de manipular la agenda política y de intentar excluir al PRI de las participaciones parlamentarias, lo que calificó como un acto de cobardía.

Reacciones y defensa del PRI

Durante su posicionamiento, “Alito” Moreno defendió el papel histórico del PRI en la política exterior de México y advirtió que no permitirá provocaciones que afecten los acuerdos en el Senado. Además, cuestionó la relación de Fernández Noroña con figuras como Nicolás Maduro y Manuel Bartlett, asegurando que ello daña la imagen de México en el extranjero.

El priista insistió en que el PRI no tolerará ataques ni permitirá que se violente la dignidad de sus legisladores. Además, recalcó que los videos difundidos en redes sociales confirman las agresiones ocurridas en la sesión.

La dirigencia tricolor adelantó que exigirá respeto en los trabajos legislativos y que seguirá defendiendo la soberanía nacional en los temas de política exterior.