“Son mafufadas”: Adán Augusto responde a “Alito” por señalamientos ante la DEA

Adán Augusto López y Alejandro Moreno. Foto: Cuartoscuro

Adán Augusto López tachó de “mafufadas” las acusaciones que hizo Alejandro “Alito” Moreno en su contra, luego de que el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informara que había enviado a la DEA y al FBI información relacionada con los integrantes de lo que denominó el “Cártel de Macuspana”.

“Yo no le hago caso a las mafufadas”, sentenció el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Adán Augusto López.

“Alito” Moreno afirma que envió información a la DEA y al FBI

El priista señaló al expresidente López Obrador y a Adán Augusto López como parte de lo que denominó el Cártel de Macuspana.

“Hemos presentado datos, información, denuncia clara, ante las agencias en el Gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y aquí tengo los acuses, los correos donde hemos presentado datos, información y señalamientos en el FBI y en la DEA… Este Cártel de Macuspana, estos cínicos y corruptos encabezados por López Obrador, y por López Hernández, estos cínicos y narcopolíticos”

El dirigente del PRI presentó un organigrama de los presuntos integrantes de lo que consideró un cártel. En esa estructura, “Alito” Moreno incluyó a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha; de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Sonora, Alfonso Durazo, entre otros

“Fíjense ustedes, gobernadores, su jefe de oficina, su secretario de Marina, su operador y hermano personal, el narco- senador Adán Augusto López Hernández… Nosotros lo que queremos es que se haga justicia, este cínico vinculado al crimen organizado, señalado por el ser el jefe de un cartel criminal, una organización terrorista señalada; lo menos que debería hacer es pedir licencia, es lo menos, está poniendo en vergüenza al Senado”, Alejandro Moreno Cárdenas, senador del PRI

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas presentó también los oficios de la Cámara Alta en donde señaló a Luisa María Alcalde de haber promovido los ascensos de Manuel y Fernando Roberto Farías Laguna, sobrinos del entonces titular de la Marina, Rafael Ojeda, involucrados en el contrabando de combustible.