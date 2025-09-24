GENERANDO AUDIO...

Luego de entregar información a la DEA y el FBI de supuestos vínculos entre integrantes de Morena con el narcotráfico, el senador, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, se lanzó nuevamente contra Adán Augusto López Hernández, a quien llamó “narcosenador” y destacó que previo a acudir a las agencias estadounidenses presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en la que incluyó al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, acusó que Morena intenta instaurar una “narcodictadura” en México.

“Denuncié directamente por vínculos con el crimen organizado por proteger a un cártel que ha dañado este país, al narcosenador Adán Augusto López Hernández. Denuncié a López Obrador, también, a los gobernadores que han sido imputados… es un Estado mexicano controlado por el narcotráfico… Jamás vamos a permitir que quieran hacer en México lo que hicieron en Venezuela, una narcodictadura, terrorista, comunista”

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en “A las nueve en Uno“, Moreno aseguró que en la denuncia presentada ante la FGR se incluyeron, también, a los hijos del expresidente López Obrador.

“En el expediente que obra en la Fiscalía General de la República, se señala directamente y se imputa a este narcosenador, a Adán Augusto López Hernández, a los hijos de López Obrador, al tal Andy López Beltrán, los negocios, el huachicol, el robo, todo lo que hicieron desde aduanas, puertos, aeropuertos”

Moreno afirmó que existe lo que denominó el “Cártel de Macuspana”, presuntamente encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por Adán Augusto López.

El dirigente nacional del PRI también acusó a Morena de querer destruir el “Estado mexicano” comparando al país con lo que se vive en Venezuela con Nicolás Maduro como presidente.

“Esto es un crimen sistemático. Están organizados para destruir al Estado mexicano. No lo vamos a permitir y no vamos a permitir que conviertan a México en Venezuela, porque eso es lo que quieren hacer, destruir el sistema democrático e instaurar una narcodictadura terrorista y comunista”

“Van a caer”: “Alito” responde a Adán Augusto López

Ante la respuesta de Adán Augusto López en la que tachó de “mafufadas” las acusaciones de “Alito” Moreno, el senador priista mandó un mensaje a quienes puedan estar involucrados en ilícitos.

“Yo te diría que se sigan riendo y que se sigan pasando por alto lo que hay, esa es la impunidad… Pero tiempo al tiempo van a caer… van a caer y van a pagar todo lo que han hecho y lo que han hecho con el pueblo de México”