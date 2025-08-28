Video revela que “Alito” Moreno no le pegó al colaborador de Noroña

GENERANDO AUDIO...

“Alito” Moreno y Noroña son el centro de una polémica. Foto: Cuartoscuro

“Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña protagonizaron una pelea en el Senado que derivó en una nueva polémica sobre el empujón que recibió el colaborador del morenista. Se trata de Emiliano González, quien aparece en videos posteriores con collarín, cabestrillo y vendaje.

Videos de la pelea entre Alito y Noroña

Las grabaciones muestran que, tras los empujones entre los legisladores, el colaborador de Noroña, Emiliano González, se acercó hasta quedar frente a Alito Moreno. En ese momento, el dirigente priista lo empuja con las manos.

El momento de la pelea y el empujón, a partir del 00:50…

Después del impulso, González camina de espaldas y pierde el equilibrio. Alito Moreno ya no le presta atención y continúa con la disputa contra Fernández Noroña.

En las imágenes también se observa que el colaborador de playera verde es retirado por hombres trajeados. Sin embargo, no se logra comprobar si en ese momento recibe golpes.

“No te muevas, perro”, le grita Moreira

Uno de los momentos más comentados en redes sociales es cuando el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, le grita “no te muevas, perro” al colaborador de Noroña mientras lo señala.

Posteriormente, se aprecia a Alejandro Moreno acercándose nuevamente a González, aunque en el video no se alcanza a escuchar lo que le dice.

Debate en redes sociales por el empujón

En plataformas digitales, usuarios han cuestionado si el empujón de Alito puede considerarse un golpe y si justifica que minutos después González apareciera con collarín y vendajes.

Algunas publicaciones señalan que, al levantarse, el colaborador “camina como si nada” y después “lo hicieron pasar por lesionado”.

El intercambio de declaraciones y las imágenes han mantenido el tema en el centro de la discusión pública, con diversas interpretaciones sobre lo ocurrido durante la pelea en el Senado.

