“Alito” Moreno pierde comisión en Senado y estalla contra Adán Augusto

“Alito” Moreno y el PRI acusaron venganza política. Fotos: Cuartoscuro

El Senado informó que Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, dejó la presidencia de la Comisión de Marina, luego de que su bancada quedara con 13 legisladores tras la salida de Néstor Camarillo, quien se sumó a Movimiento Ciudadano. En su lugar fue designado el morenista Carlos Lomelí Bolaños.

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que la decisión se tomó por la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.

“El grupo parlamentario del PRI pierde una presidencia de mesa directiva en virtud que cambió la proporcionalidad”, señaló.

PRI denuncia “acto de venganza” en el Senado

El coordinador del PRI en la Cámara Alta, Manuel Añorve, calificó la determinación como un acto político dirigido contra su partido.

“Éste es un acto de venganza, un acto de revanchismo, porque Alejandro Moreno ha denunciado el huachicol fiscal”, dijo.

Añadió que la decisión es “visceral” y no detendrá a su grupo en la denuncia de irregularidades.

“Alito” lanza insultos contra Adán Augusto

Tras ser removido, Moreno Cárdenas respondió con dureza contra Adán Augusto López, líder de la mayoría parlamentaria en el Senado, a quien llamó “senador narco-enamorado”.

“Ése es el nivel que tiene el senador narco-enamorado, es increíble lo que sucede en este país y en este Senado”, expresó.

El priista aseguró que su salida de la Comisión de Marina no responde a criterios de proporcionalidad, sino a una revancha política.

“Aparte de cínico, corrupto y narco, Adán Augusto López quiere verle la cara a todos ustedes”, acusó.

Reconoce trabajo de la Comisión de Marina

En conferencia de prensa, Moreno agradeció a los integrantes de la Comisión de Marina por el trabajo realizado durante su gestión.

“El trabajo fue impecable gracias a todas y todos los senadores de los distintos partidos”, declaró.

