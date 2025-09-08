“Alito” Moreno responde a Sheinbaum: “Miente, no pedí intervención extranjera”

GENERANDO AUDIO...

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, respondió a las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo señaló de buscar la intervención de gobiernos extranjeros en México. En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el legislador aseguró que “eso es falso” y acusó a la mandataria de “mentir y calumniar”.

Moreno afirmó que su partido cree en la no intervención y en la “solución pacífica de los conflictos”, principios que, dijo, forman parte de la política exterior construida por gobiernos del PRI y que, en su opinión, dieron a México respeto internacional.

“Alito” rechaza acusaciones de traición

“Presidenta, no se equivoque. Yo no hablo mal de México”, escribió. El priista aseguró que sus críticas no son contra el país, sino contra el “desastre que dejó el sexenio de López Obrador” y lo que calificó como la complicidad de Morena con el crimen organizado.

En su mensaje, Moreno acusó que el dinero del huachicol habría financiado campañas de Morena y que varios de sus gobernadores convirtieron estados en escenarios de “guerra, extorsión y corrupción”.

PRI se defiende de acusaciones de vendepatrias

El dirigente tricolor sostuvo que ni él ni su partido son “vendepatrias” y acusó que por su postura crítica ha sido perseguido junto con su familia. “Se necesita valor para denunciar desde la oposición, mientras es fácil calumniar desde el poder”, señaló.

Finalmente, Moreno advirtió que continuará con su papel opositor pese a los riesgos: