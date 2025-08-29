Alito Moreno solicita protección a Segob por amenazas de Noroña

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El presidente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que presentó ante la Secretaría de Gobernación (Segob) la solicitud formal para su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras recibir amenazas directas de Gerardo Fernández Noroña y Emiliano González González.

Presentamos ante la @SEGOB_mx la solicitud formal de incorporación al Mecanismo de Protección, tras las amenazas directas por parte de @fernandeznorona y Emiliano González González, hacia a mi persona y hacia los legisladores @manuelanorve, @rubenmoreiravdz, @PabloAnguloB,… pic.twitter.com/2i7ITtkfKl — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 29, 2025

En su escrito, dirigido a la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, Moreno pidió medidas de resguardo no sólo para él, sino también para los legisladores Manuel Añorve, Rubén Moreira, Pablo Angulo, Erubiel Alonso y Carlos G. Mancilla, a quienes señaló como blanco de intimidaciones.

“No vamos a dar un paso atrás”: Alito Moreno

En un mensaje público, Moreno sostuvo que las amenazas representan un intento de persecución política contra quienes piensan distinto al oficialismo.

“En defensa propia y en defensa de la democracia, acudimos a las instancias correspondientes frente a la intimidación y la persecución política que el Estado mexicano ejerce contra quienes pensamos distinto. No vamos a dar un paso atrás ni a quedarnos callados. Vamos a seguir denunciando los abusos del poder y luchando por un México libre, democrático y de leyes”, expresó.

La Segob recibió formalmente el documento este 28 de agosto de 2025, según el acuse.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]