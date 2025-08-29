GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

En la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el dirigente nacional del Partido Revolucionario institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se volvieron a ver las caras, confrontándose con acusaciones y descalificaciones.

Fernández Noroña acusó a diputados y senadores priistas de agredirlo físicamente en la sesión previa, mientras que “Alito” respondió desde tribuna calificando al presidente de la Mesa Directiva como un personaje que ha violado la ley y generado división.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Fernández Noroña acusa agresión del PRI

El senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó un pronunciamiento en el que la Permanente condenó la presunta agresión de legisladores del PRI, entre ellos Rubén Moreira, Erubiel Alonso Que, Carlos Gutiérrez Mancilla, Pablo Angulo Briseño y el propio Moreno Cárdenas.

“La Comisión Permanente condena la agresión realizada por legisladores federales del PRI en contra del presidente de la Mesa Directiva”, declaró Noroña.

Durante la sesión también apareció Emiliano González, colaborador de Noroña, quien portaba collarín tras la trifulca del miércoles pasado.

🗣️ | “Podrán coserme a patadas o a tiros, pero seguiré defendiendo al pueblo y denunciando a los traidores”



En la sesión de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña denunció que la agresión que sufrió en días pasados fue orquestada por el PRIAN, principalmente por Alito… pic.twitter.com/T0sLt7uAQx — AD Noticias (@ADNoticiasMex) August 29, 2025

Moreno responde con descalificaciones

Desde tribuna, Alejandro Moreno acusó que las últimas sesiones han sido utilizadas como “pretexto para atacar a la oposición”.

“Estamos por capricho de un fanático (…) un personaje que se ha pasado un año violando la ley (…) un mentecato, buscapleitos, desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país”, expresó.

Al final, Moreno aseguró que comuneros de Tepoztlán se organizan para quitarle a Fernández Noroña la casa valuada en 12 millones de pesos.

Reacciones partidarias

Durante la discusión, la morenista Dolores Padierna calificó a los legisladores priistas como “porros”. En contraste, los priistas Manuel Añorve y Rubén Moreira responsabilizaron a Noroña de dinamitar la relación política y generar conflictos permanentes.

La sesión, de dos horas y sin la presencia del PAN, concluyó con el anuncio de que esta tarde se instalará la nueva Mesa Directiva del Senado, presidida por la morenista Laura Itzel Castillo, con lo que finaliza el periodo de Fernández Noroña.