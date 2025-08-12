GENERANDO AUDIO...

Presa del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro.

El almacenamiento del Sistema Cutzamala registró un incremento de 4.9% en las últimas dos semanas, alcanzando un 64.8% de su capacidad total, informó Patricia Labrada, directora técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

De acuerdo con Labrada, el volumen actual es de 506.79 millones de metros cúbicos, cifra que refleja la recuperación gracias a las lluvias recientes.

Niveles de presas del Sistema Cutzamala

Las principales presas que conforman el Sistema Cutzamala reportan incrementos en su almacenamiento:

Presa El Bosque : 52.4% (+5.8%)

: 52.4% (+5.8%) Presa Villa Victoria : 53.6% (+7.1%)

: 53.6% (+7.1%) Presa Valle de Bravo: 76.4% (+3.3%)

El aumento en estos niveles contribuye a mejorar la disponibilidad de agua para el Valle de México.

Sequía en México: 33.8% del territorio afectado

La sequía en México abarca actualmente el 33.8% del territorio nacional. Durante la última quincena de julio, la superficie afectada por sequía extrema creció un 1.8%, a pesar de encontrarse en plena temporada de lluvias.

Las zonas con sequía extrema se localizan principalmente en:

Norte de Baja California

Norte de Sonora

Norte de Chihuahua

Norte de Coahuila

Temporada de lluvias y perspectivas

Aunque las lluvias de finales de julio favorecieron el incremento del almacenamiento en el Sistema Cutzamala, aún no se refleja el impacto de las precipitaciones registradas en las primeras semanas de agosto.

El monitoreo de presas y niveles de almacenamiento se mantiene de manera constante por las autoridades del OCAVM y la Conagua para evaluar la evolución de la disponibilidad de agua en la región.