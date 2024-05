Calor, contaminación, falta de viento y más: ¿qué causa la permanente Contingencia Ambiental?

Las condiciones meteorológicas, como falta lluvia, aire, altas temperaturas, aunado a la temporada de ozono y a las emisiones de partículas contaminantes vehiculares, han provocado que este jueves se cumpla el tercer día de la activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), informó, en entrevista para Unotv.com, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Víctor Hugo Páramo Figueroa.

Agregó que, el 22 de febrero de este año, también se registró una Contingencia Ambiental que duró 3 días.

“En estas últimas que estamos teniendo, la situación es más compleja porque no hay viento casi, entonces tenemos vientos muy erráticos, de todas direcciones (…) No hay lluvia, es seco, de muy alta temperatura y esto está caracterizado pues justamente por sistemas meteorológicos que son muy estables; para nosotros estable significa que no hay mucho movimiento en la atmósfera, entonces las condiciones para que los contaminantes se concentren son mayores, que no se dispersen”.

Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la CAMe.