Alza de precios en EE.UU., el impacto en el corto plazo por aranceles: Sheinbaum

La imposición de aranceles tendrá efectos en la economía de México, pero en el corto plazo provocará alza de precios en Estados Unidos, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Los aranceles sí afectan a México, pero en el muy corto plazo afectan más a Estados Unidos. Ayer estuvieron, estas tiendas grandes de nombre Best Buy, Target, y otras tiendas, diciendo que de inmediato iban a subir sus precios, porque no es sencillo decir ‘dejamos de comprar aquí para comprar acá, de un día a otro’, entonces van a seguir comprando a México y esa compra que hacen de México, tienen que ponerle el 25% que corresponde a los aranceles, las economías están muy integradas entonces, las automotrices, pues no están muy contentas con los aranceles”, afirmó la presidenta de México.

La mandataria confió en obtener resultados positivos en la llamada telefónica con Donald Trump.

“Es un momento muy definitivo para México, dependiendo de lo que pase estos días, hasta el domingo, no va a haber sumisión. De seguir las circunstancias, sí vamos a buscar a Canadá y a otros países”, destacó Sheinbaum.

Esa llamada no provocará cambios en la asamblea informativa del próximo domingo en el Zócalo: “pase lo que pase, nos vamos a ver para explicar, es muy importante explicar lo que está pasando”, señaló la presidenta.

Con o sin aranceles, Sheinbaum garantizó recursos para los programas sociales.

No tienen ningún riesgo los programas sociales, ninguno, los programas del bienestar, todos los programas del bienestar se mantengan o no los aranceles de Estados Unidos, están garantizados, todos.