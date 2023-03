Amarres de amor: ¡Cuidado! Puedes ser víctima de “fraude esotérico”

Cuidado con ese tipo de páginas, si usted entra a ellas para pedir un amarre amoroso o para mejorar su suerte, podría ser víctima de “fraude esotérico”.

Primero le pedirán un pago accesible, pero después podría haber cobros excesivos y chantajes.

En ese sentido, habla Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para Seguridad y Justicia de la Ciudad de México:

Esta mujer, a quien por seguridad llamaremos Martha, cayó en manos de unos defraudadores. Buscaba, dice, le ayudaran a recuperar el amor de su expareja.

“Me mandó a una página que decía amarres para en 24 horas, efecto… Y me platicó, me dijo no sí con tu pareja, que no sé qué. Bla, bla, bla. Y yo así de ah bueno, está bien. Y ya me dijo pues mi trabajo vale tanto. Con mil 500 para los materiales, que no sé qué. Se los deposité”.

Después la tarifa subió a 10 mil 500 pesos, y también los depositó. Luego le exigieron 33 mil pesos.

Cuando intentó negarse a pagar, la amenazaron con informar a su expareja, respecto al trabajo que estaban realizando.

“Y yo le dije, no pues es que lo quiero es ya terminar con esto. Y yo le dije que por favor que este trabajo, es para recuperar a mi expareja. Y me dijo, no pues es que literalmente no puedo terminar así esto, no se puede quedar abierto. Y si no se termina esto le voy a decir a tu ex pareja, que estaba haciendo un trabajo para él”.

Víctima de fraude esotérico