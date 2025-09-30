Una más: FES Cuautitlán suspende actividades por amenaza de bomba

GENERANDO AUDIO...

UNAM. Foto: Cuartoscuro

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán activó protocolos tras una supuesta amenaza de bomba en las instalaciones de Campo Cuatro. A través de un comunicado, la escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que no se había encontrado algún artefacto explosivo y confirmó la suspensión de actividades en el plantel.

“El día de hoy se detectó en redes sociales la difusión de una presunta amenaza de bomba en las instalaciones de Campo Cuatro… se activó de manera inmediata el “Protocolo de actuación ante artefacto explosivo en las instalaciones universitarias”, en coordinación con los cuerpos de seguridad especializados… Hasta el momento, no se ha encontrado ningún artefacto ni indicio que represente un riesgo para la integridad de la comunidad. No obstante, las actividades académicas permanecerán suspendidas”, detallaron autoridades de la FES Cuautitlán.

Mediante algunos videos, se observó a personal de emergencias en instalaciones de la FES Cuautitlán. Así como la salida de algunos vehículos de la escuela perteneciente a la UNAM.

Fes Cuautitlán anuncia investigación tras amenaza de bomba

En su comunicado, la FES Cuautitlán informó que se iniciarán las medidas jurídicas a fin de investigar y dar con los responsables de la amenaza de bomba.

“Asimismo, se informa que se iniciarán las acciones y medidas jurídicas correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de investigar y sancionar a los responsables de las amenazas difundidas”, destacó el comunicado de la FES Cuautitlán

Finalmente, hicieron un llamado a la comunidad universitaria a mantenerse informados en canales oficiales de la FES y evitar difundir información falsa.

La amenaza de bomba en la FES Cuautitlán se suma a la ola de amenazas a otras facultades de la máxima casa de estudios, tras el homicidio de un estudiante al interior del CCH Sur a mediados de septiembre.