En el marco del Día Internacional del Periodista, el comunicador Carlos Jiménez, más conocido como C4, estuvo presente en el noticiero A las nueve en Uno con Pablo Valdés y Juan Rivas para hablar de su carrera periodística; en la charla también habló de la reciente amenaza que recibió por parte de la política Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc.

Amenaza de Sandra Cuevas, una más

Al ser cuestionado por la amenaza que le hizo Sandra Cuevas, tras la rodada del 31 de agosto donde participaron decenas de motociclistas —entre ellos presuntos delincuentes— y que dejó como saldo la muerte de un joven, el periodista Carlos “C4” Jiménez señaló que no le dio mayor importancia, ya que recibe este tipo de advertencias con frecuencia desde que ejerce su profesión.

Manifestó que amenazas le llegan siempre, por lo que al momento de ver el video en el que la exalcaldesa de Cuauhtémoc le dice “ya bájale de huevos, Jiménez”, no lo vio como tal.

“De tantas amenazas que me mandan de mensajes, la realidad es que yo ni siquiera lo dimensioné como una amenaza. Yo lo vi, me causó risa, me causó molestia, pero no un temor”, dijo Jiménez.

C4 Jiménez analiza denunciar a Sandra Cuevas

Aseguró que muchas personas, incluso autoridades, se comunicaron con él para sugerirle interponer una denuncia contra Sandra Cuevas.

“Mucha gente me dijo: “es que deberías denunciarla, es que tendrías que denunciarla”. Autoridades me hablaron para decirme si necesitaba denunciarla”, mencionó el periodista.

Sobre si la amenaza de la exalcaldesa de Cuauhtémoc no ameritaba que interpusiera una denuncia, Carlos Jiménez indicó que no lo veía así; sin embargo, al analizar la situación, ve la posibilidad de hacerlo.

“De tanto que tengo, no, pero creo que sí tendría que hacerlo para dejar un precedente. Sobre todo porque lo toma muy a la ligera, alguien que quiere gobernar, que se maneje de esa forma. Creo que sí habría que hacerlo, solo por esa razón, no porque me sienta ante un temor inminente, pero sí para dejarle en claro que no puede ser así”, puntualizó C4 Jiménez.

