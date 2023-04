AMLO confirma posibilidad para vender avión presidencial: “Se va a destinar para dos hospitales”

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hay un acuerdo y la posibilidad de que se venda el avión presidencial “José María Morelos y Pavón”.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario adelantó que los recursos obtenidos de la aeronave, se destinarán para dos hospitales, uno en Tlapa, Guerrero, y otro en Tuxtepec, Oaxaca.

“ Lo del avión se está viendo, hay la posibilidad de que se venda . No puedo decir más, sólo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para dos hospitales uno en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país y otro en Tuxtepec, Oaxaca”.

El jefe del Ejecutivo dio a conocer que hay un acuerdo. “Se estaba viendo, pero todavía no sé si ya éste se firmó, entonces vamos a esperarnos, pero sí hay esa posibilidad, serían IMSS Bienestar, los dos (hospitales) nuevos”, acotó.

“No puedo hablar más, de todas formas, se venda o no se venda el avión esos hospitales los vamos a hacer, pero sí me gustaría que ese dinero se destinara a esos dos hospitales. Estamos viendo todo este asunto, no sé cómo se enteraron ustedes, mirones profesionales, está el Twitter ¿de quién?”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente