AMLO enviará segunda terna al Senado para elegir nueva ministra en la SCJN

AMLO enviará segunda terna al Senado para elegir nueva ministra. Fotos: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este jueves enviará una segunda terna al Senado para elegir al reemplazo de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ver más Informa @lopezobrador_ que hoy mismo enviará al @senadomexicano la nueva terna para ocupar la vacante en @SCJN pic.twitter.com/uYLaGoSq2q — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) November 30, 2023

“Así es el procedimiento, se envía una terna y se necesita tener mayoría calificada para elegir en este caso a la ministra que va a la Suprema Corte de Justicia, mayoría calificada, pues es más que la mayoría simple”, expuso el mandatario.

El titular del Ejecutivo anticipó que la nueva terna podría estar compuesta hasta por dos de las aspirantes que ya se presentaron.

Mencionó que sólo propondrá a mujeres, pero no quiso revelar nombres “para que no haya especulación”.

¿Estará Ernestina Godoy en la nueva terna para la SCJN?

A pregunta expresa si la fiscal capitalina Ernestina Godoy estaría en la nueva terna para la SCJN, López Obrador confirmó que no estará en la nueva terna y expresó que es una abogada extraordinaria, con principios y está padeciendo que la ratifiquen en el Congreso de la Ciudad de México.

“Mi opinión ante estas cosas es que no se negocie nada, que no se trance, ¿por qué no aceptan que ella vaya de nuevo a la Fiscalía? Porque se están vengando, ella inició las investigaciones en contra de políticos corruptos de un partido”, apuntó.

¿Cómo estuvo la votación en el Senado?

En la sesión del miércoles, el Senado de la República rechazó la terna propuesta por el Ejecutivo Federal conformada por Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Elena Ríos González, luego de dos votaciones y de no alcanzar mayoría calificada.

Durante una primera votación, los legisladores emitieron 58 votos a favor de Bertha María Alcalde Lujan; cinco, para Lenia Batres Guadarrama, y dos, para María Estela Ríos; mientras que también se emitieron 3 nulos y 44 votos en contra.

En la segunda votación, de un total de 113 cédulas depositadas en urna, se obtuvieron los siguientes resultados: