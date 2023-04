“Contradictorio e hipócrita”: AMLO deplora que EU no atienda las causas de la “pandemia de fentanilo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador deploró este sábado 1 de abril que en Estados Unidos (EU) no se atiendan las causas de “la pandemia de fentanilo”, que se vendan armas de alto poder y las autoridades de ese país no hagan nada por sus jóvenes.

En un mensaje difundido en Twitter, el mandatario fijó su postura respecto a un grupo de legisladores de EU que en días recientes han propuesto designar a cárteles mexicanos como grupos terroristas.

“Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente.”.

Andrés Manuel López Obrador , presidente de México