Ovidio Guzmán no buscó ampararse; corresponde a FGR pedir extradición de Emma Coronel: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que Ovidio Guzmán no buscó ampararse para evitar su extradición a Estados Unidos y corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) pedir la extradición de Emma Coronel, esposa de Joaquín el “Chapo” Guzmán.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatario remarcó que no hubo ninguna solicitud de amparo de parte de los abogados de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” y se procedió a llevar a cabo el proceso de extradición.

“Estados Unidos hizo la solicitud al gobierno de México. El procedimiento es que lo recibe Relaciones Exteriores. Si se autoriza se turna a la FGR. Se notifica a la persona que se va a extraditar, tiene oportunidad de ampararse, de acudir a un juez, en este caso no hubo ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición”, indicó el jefe del Ejecutivo.

Luego de que Ovidio Guzmán fuera trasladado el viernes 15 de septiembre del penal del Altiplano a Estados Unidos, en donde es acusado del delito de narcotráfico de drogas, el presidente también habló sobre la exreina de belleza, Emma Coronel.

“Si hay algo que se deba de juzgar en México, en este caso, corresponde a la Fiscalía General de la República. Como esta extradición (la de Ovidio Guzmán), es la FGR la que lleva a cabo la extradición, a solicitud del Gobierno de Estados Unidos, con la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, enfatizó el presidente.

López Obrador dijo que no se debe dar motivo en Estados Unidos de la extradición con propósitos politiqueros, ya que cuando vienen elecciones en el país estadounidense usan al narcotráfico y la migración para atacar a México.

#ConferenciaPresidente . Parte de la “estrategia politiquera” de los políticos en EU en tiempos de campaña electoral es usar el tema del narcotráfico y de la migración, destaca @lopezobrador_ al abundar sobre la extradición de Ovidio Guzman a EU. “Para no dar ningún pretexto ni… pic.twitter.com/AekgE2BscP

Sobre las conversaciones del grupo criminal Guerrero Unidos sobre el caso de Ayotzinapa, que se harán públicas en Estados Unidos, el jefe del Ejecutivo manifestó que derivado de las grabaciones se han ordenado detenciones por el caso.

“No tenemos ningún problema, soy partidario de la transparencia, no me gusta que se use el debido proceso como debido pretexto para ocultar información”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente