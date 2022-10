AMLO recibirá llamada de Biden hoy; ésta sería su agenda

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que la relación entre México y Estados Unidos es buena, por lo que el mandatario estadounidense, Joe Biden, solicitó hablar con él este martes 18 de octubre.

“Nosotros no queremos pleito, tan es así que ayer me comentó Marcelo Ebrard que lo buscaron de la Casa Blanca porque quiere hablar por teléfono conmigo el presidente Biden, si fuesen malas las relaciones, pues no se procurarían estos encuentro, estas conversaciones”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México