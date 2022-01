“Regularización de automóviles ‘chocolate’ será voluntario”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los estados que inicien los trámites para regularizar automóviles de procedencia extranjera o conocidos como autos chocolate, los cuales serán “voluntarios”, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Es voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, el que no quiera hacerlo no se le va a forzar, prohibido prohibir. A lo mejor todavía no tienen las placas o los formatos, pero ello será útil para que los estados apliquen”.

López Obrador