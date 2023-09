“Sería ir en contra de nuestros principios”: AMLO rechaza demoler la casa de Xóchitl Gálvez en CDMX

AMLO rechaza la demolición de la casa de Xóchitl Gálvez en CDMX. Fotos: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta de demoler la casa de Xóchitl Gálvez por presuntamente no contar con los permisos necesarios y pidió que no haya campañas de linchamiento.

AMLO en desacuerdo con Morena para demoler la casa de Xóchitl Gálvez

En su conferencia mañanera, el presidente rechazó la postura de Morena para que la casa de la senadora del PAN, en la CDMX, sea demolida por no contar con la documentación adecuada.

“Están hablando de la destrucción de la casa que se construyó presuntamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No, ni quemar libros ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada”, expresó Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo señaló que no se debe recurrir a dicho acto, ya que va en contra de los principios de Morena, por lo que no se debe actuar así.

“Nosotros no podemos, no debemos, sería ir en contra de nuestros principios hacer lo mismo. No debe de haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos esto, es más, todavía, pero no vamos a responder de la misma manera”, enfatizó Andrés Manuel López Obrador.

En días pasados, la dirigencia de Morena expresó que la casa en la que habita Xóchitl Gálvez es una construcción ilegal, por lo que pidió su demolición.

¿Qué dijo la senadora sobre la demolición de su casa en CDMX?

En el Senado, la responsable de crear el Frente Amplio por México negó que su casa, en la alcaldía Miguel Hidalgo, se haya adquirido bajo algún esquema de ilegalidad.

“¿Yo, ahora, no puedo tener una casa de 9 millones 700 mil pesos? Es una locura, es mi casa, es la única propiedad que tengo, no tengo más (…) que la demuelan y si quieren llevarse mi bici al corralón también”, señaló Xóchitl Gálvez.

En tanto, la legisladora, quien se une a la lista de mujeres que aspiran a la Presidencia de México, retó a Morena a demoler el inmueble si se llegase a comprobar alguna irregularidad.

“Que demuestren que es ilegal, no es ilegal, ese predio tenía la posibilidad de hacer 13 unidades habitacionales, se hicieron cinco y está dentro de la ley, yo por eso lo reto a que la demuelan, si es ilegal que la demuelan”, puntualizó Xóchitl Gálvez.