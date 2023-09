AMLO descarta redadas contra migrantes; recalca atención de México a viajeros

AMLO negó que se vayan a realizar deportaciones masivas. Foto: Cuartoscuro

Negando que se estén realizando redadas contra migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se realizarán deportaciones masivas pese a la oleada de viajantes indocumentados que se ha registrado en los últimos días.

Asimismo, durante su conferencia mañanera el mandatario afirmó que el Gobierno federal a su cargo protege sus derechos humanos además de darles trabajo en el país y vigilar que no sean víctimas de grupos delincuenciales.

“No, no hay nada de eso (redadas). No hay esas cosas no sé de dónde salió”, aseguró AMLO respecto a las supuestas redadas que implementarían autoridades para detener el tránsito de migrantes al sur del país.

De igual forma, aseguró que no hay problemas con la política migratoria en el país, por lo que no habría necesidad de replantear la estrategia implementada por su gobierno, aunque dijo desconocer el anuncio del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre supuestas redadas.

Y es que tras la suspensión, por parte de Ferromex, de 60 trenes en rutas de alta afluencia migratoria, el INM propuso el fortalecimiento de la cooperación entre ambos organismos, con la inclusión de puntos de revisión para evitar que los migrantes centro y sudamericanos aborden las unidades para continuar su viaje hacia Estados Unidos y así evitar que resulten lesionados.

Sin embargo, López Obrador también resaltó que el Gobierno federal apoya a los migrantes al permitirles quedarse en el territorio nacional para que desde aquí puedan solicitar cita con las autoridades estadounidenses para pedir asilo, en vez de llegar hasta la frontera norte, donde serán detenidos y deportados.

“Hay un enfoque equivocado para enfrentar el fenómeno migratorio, que tiene que ver con las políticas que se han venido implantando (sic) y tiene mucha responsabilidad la ONU; por eso no voy yo a la ONU, a las comparecencias anuales” Andrés Manuel López Obrador / presidente de México

A la par, reiteró que el problema migratorio no se resolverá deteniendo físicamente a los viajeros, sino únicamente a través de la atención a las causas de la salida masiva de ciudadanos, pues acotó que los migrantes dejan su país por necesidad.

En tanto que, aunque subrayó que a los extranjeros se les ofrece trabajo en el Tren Maya y en el programa Sembrando Vida, reconoció que “se quedan muy pocos”, pues acotó que desde que salen de su tierra tienen pensado llegar a Estados Unidos.