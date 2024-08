“Tienen derecho a manifestarse”: AMLO al poder Judicial

AMLO habló sobre el poder Judicial en La mañanera. Foto Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó al paro laboral que inició este lunes 19 de agosto, realizado por trabajadores del Poder Judicial, afirmó que, aunque están en su derecho de manifestarse, su movilización podría estar respaldando a quienes participan en actos de corrupción dentro de este sector.

Corrupción en el Poder Judicial

Durante su habitual conferencia mañanera, AMLO señaló que la reforma que su gobierno propone no afectará a los trabajadores, sino que busca beneficiarlos.

“Están en su derecho de manifestarse, sólo comentar que con la reforma que se propone, no se afecta a los trabajadores, se les beneficia”, aseguró.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se volverá a explicar en detalle en qué consiste dicha reforma.

El presidente señaló la corrupción y los privilegios en el Poder Judicial son prácticas que su administración busca erradicar con la reforma propuesta. “Queremos acabar con la corrupción de jueces, magistrados y ministros… no todos, pero sí muchos de ellos que dejan en libertad a delincuentes”, afirmó AMLO.

En este contexto, López Obrador advirtió que si los trabajadores del Poder Judicial, conociendo estas situaciones de corrupción, deciden ir a la huelga, estarían actuando como “paleros” de aquellos que forman parte de estas prácticas corruptas.

Críticas al Consejo Coordinador Empresarial

AMLO también aprovechó la ocasión para criticar al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), acusando a sus miembros de querer que se viole la Constitución para mantener sus intereses. “Lamento mucho que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se ‘viole’ la Constitución, están descarándose y definiéndose por la corrupción”, expresó el presidente.

López Obrador señaló que los empresarios que apoyan esta postura buscan mantener el control sobre jueces, magistrados y ministros. Lo cual, en su opinión, es una actitud inmoral que no contribuye a la limpieza de la corrupción en el país.

“Ellos saben que me refiero a una actitud que es completamente inmoral, que no ayuda a limpiar de corrupción al país, eso no le ayuda a México, es un mal ejemplo lo que están haciendo”, concluyó AMLO.

Esta reforma y las declaraciones de AMLO se enmarcan en su estrategia de lucha contra la corrupción, uno de los pilares de su gobierno.

López Obrador concluyó sus declaraciones reiterando su compromiso con la lucha contra la corrupción y la implementación de reformas que fortalezcan el estado de derecho en México, alejando el sistema judicial de los intereses particulares y acercándolo más a la justicia.

