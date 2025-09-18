AMLO y Adán Augusto pidieron la destitución de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters / Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que tanto el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López pidieron al gobernador de Tabasco la destitución de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad.

Sin precisar fechas, Sheinbaum explicó que en reuniones del Gabinete de Seguridad se habló de las irregularidades del exfuncionario. Reconoció que las investigaciones comenzaron después de su salida.

“En el momento que hubo información se pidió su destitución e investigación… Se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente entonces a Merino que estaba de gobernador. Merino lo destituye, este señor se va e inician las investigaciones”, dijo Sheinbaum.

La mandataria señaló que fue el propio presidente López Obrador quien pidió la separación del cargo, tras detectarse indicios de presuntos vínculos de Bermúdez con un grupo delictivo.

Adán Augusto se deslinda

El senador morenista Adán Augusto López aseguró que nunca tuvo conocimiento de irregularidades de Bermúdez Requena ni cuando fue gobernador de Tabasco ni como secretario de Gobernación.

“Yo lo que creo es que lo más importante es que se esclarezca la verdad, quien tenga responsabilidades pues seguramente tendrá que pagarlas. Yo nunca recibí como gobernador o como secretario de Gobernación un reporte, un informe, un algo…”, declaró.

Adán Augusto afirmó que está dispuesto a comparecer las veces que sea requerido.

