Desde 2014, al menos 30 madres y padres buscadores han sido asesinados en México mientras intentaban encontrar a sus familiares desaparecidos, denunció Amnistía Internacional. De ellos, 16 eran mujeres.

El dato fue revelado en el informe “Desaparecer otra vez”, presentado por la organización en el Centro Cultural de España, en la Ciudad de México. El documento recopila testimonios de 600 mujeres buscadoras, quienes además de enfrentar la desaparición de un ser querido, sufren violencia constante.

“Ésta es la punta del iceberg de las afectaciones a la integridad física de las mujeres buscadoras”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Mexicana.

Violencia contra madres buscadoras: amenazas, ataques y asesinatos

De acuerdo con el informe, el 97% de las mujeres buscadoras ha enfrentado algún tipo de violencia, como amenazas de muerte, extorsiones y ataques armados, desplazamiento forzado, secuestros y tortura, violencia sexual y, la más extrema, el asesinato.

“Tengo 13 amenazas de muerte hasta el día de hoy, y sigo buscando a Yosimar. Lo que queremos es buscar sin miedo, buscar sin ser un blanco de la delincuencia o del mismo Gobierno”, aseguró María Isabel Cruz, una madre buscadora.

Amnistía Internacional criticó que desde el Gobierno mexicano, a pesar de que la comunidad internacional ya se dio cuenta de la dura situación que viven las madres buscadoras, se minimice el problema.

“130 mil personas desaparecidas o sin localización, incluyendo los seis casos de desaparición de buscadoras y las 16 mujeres buscadoras asesinadas; 5 mil 698 fosas clandestinas; más de 72 mil cuerpos sin identificar, es más que suficiente para indicar que la desaparición de personas en México es una violación grave de derechos humanos”, afirmó Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional España.

Por lo que piden reconocer la labor de las mujeres buscadoras y que ellas tengan mecanismos de protección, ante el incumplimiento de la obligación del Estado de buscar a los desaparecidos.

“Hacemos un trabajo que nosotros no pedimos hacer, nosotros no pedimos que nuestros familiares desaparecieron, nosotros no pedimos ser madres buscadoras, nosotros no pedimos ser desplazadas de nuestra zona de origen”, sentencia Araceli Rodríguez, otra madre buscadora.

Critican ley de desaparición aprobada sin víctimas ni expertos

Amnistía también cuestionó la aprobación de reformas a la Ley de Desaparición, impulsadas por el Ejecutivo y avaladas por el Congreso el 1 de julio, sin consultar a víctimas, colectivos ni especialistas.

“Fuimos excluidas de esa conversación, algunas de las organizaciones, algunos de los organismos internacionales, algunas de las personas expertas que también hemos venido acompañando el proceso de construcción de la legislación e instituciones públicas”.

“Se dieron esas mesas, después se presentó una reforma que ha sido bastante polémica porque varias de las colectivas han señalado que no fueron integradas sus recomendaciones”, explicó Edith Olivares Ferreto.

También consideró mal que la reforma se haya enviado el 26 de junio al Congreso y se aprobara el primero de julio “a golpe de tambor”. “No está bien que hayan aprobado una iniciativa que reforma la Ley de Desaparición en un contexto como el que estamos viviendo en este país, otra vez a puerta cerrada, sin integrar las observaciones”, finalizó Olivares Ferreto.

