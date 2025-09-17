Amparo de Andy López Beltrán podría ser falso: Monreal

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, expresó dudas sobre un presunto amparo promovido por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, Monreal explicó que el juicio de amparo es un recurso que sólo puede solicitar la persona afectada o su representante legal.

“El amparo es personal y directo, tienen que solicitarlo ellos, los quejosos o el abogado que autoricen, pero no puede una persona ajena pedir esa protección”, señaló.

El legislador subrayó que no existe constancia de que López Beltrán, conocido como Andy, haya promovido algún amparo relacionado con investigaciones de huachicol.

Información podría ser falsa

El líder de la bancada morenista comentó que hasta ahora no tiene datos que confirmen el trámite de dicho amparo.

“No creo que en este caso ninguno de ellos haya solicitado esa protección de la justicia federal mediante el juicio de garantías… Habría que corroborar la información”, dijo.

Monreal advirtió que este tipo de versiones pueden ser parte de la desinformación que circula actualmente y pidió esperar a que existan pruebas claras antes de dar por cierto el recurso legal.

