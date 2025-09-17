GENERANDO AUDIO...

Los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”) y Gonzalo López Beltrán, obtuvieron un amparo contra cualquier orden de aprehensión, incomunicación o desaparición forzada. La medida también beneficia a otras 14 personas, según consta en el expediente 2098/2025 del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El recurso fue promovido el 16 de septiembre de 2025 por Francisco Javier Rodríguez Smith Mc Donald ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, quien ingresó la solicitud de manera electrónica.

¿Qué protege el amparo solicitado por “Andy” y Gonzalo López Beltrán?

El documento establece que la medida cautelar aplica contra actos de:

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas

Autoridades responsables de privación de la libertad sin orden judicial

Posibles órdenes de aprehensión sin mandamiento escrito

El juez concedió la suspensión de oficio y de plano, pero fijó una fianza de 10 mil pesos para hacer efectiva la protección. Además, programó la audiencia constitucional para el 28 de octubre de 2025 a las 12:10 horas.

Lista de personas incluidas en el amparo junto a los hijos de AMLO

El amparo fue solicitado a favor de 16 personas, entre ellas:

Andrés Manuel López Beltrán

Gonzalo López Beltrán

César Reyna Carrillo

Juan Carlos Madero Larios

Miguel Ángel Solano Ruiz

Diana Heleyn Foullon Gómez, alias “Lady D”

Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”

Fernando Farías Laguna

Carlos Estudillo Villalobos

Sergio Varela

Bertha Elizabeth Castro

Elvira Xóchitl Palomo

Ismael Ricaño Matías

Anatalia Joselin Gutiérrez

Raúl Mendoza

Raúl Torres

Detalles del expediente en Zacatecas

El expediente 2098/2025 señala que la solicitud de amparo fue ingresada sin firma autógrafa ni electrónica del promovente. Pese a ello, el juez consideró procedente otorgar la suspensión de plano debido a la naturaleza de los actos reclamados.

El acuerdo establece que, en caso de que alguna de las personas incluidas estuviera privada de la libertad sin orden judicial, debería ser liberada de inmediato.

Contexto del amparo a los hijos de López Obrador

El periodista Claudio Ochoa Huerta informó que el domicilio señalado para notificaciones fue el Hotel Círculo Mexicano, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde también se encuentra la tienda Finca Rocío Chocolate, vinculada a los hijos de López Obrador.

Entre los nombres incluidos en la suspensión aparecen exfuncionarios y empresarios señalados en investigaciones por presunto huachicol fiscal en aduanas, como el contraalmirante Fernando Farías Laguna y Roberto Blanco Cantú (“El Señor de los Buques”), presunto operador de una red de transporte de hidrocarburos.

De acuerdo con lo publicado en listas del Órgano de Administración de Justicia, la suspensión de plano permanecerá vigente hasta que se celebre la audiencia constitucional en octubre.

