GENERANDO AUDIO...

Ante los amparos promovidos recientemente a nombre Gonzalo y Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el abogado Juan José Hernández, conocido como la densa más leal, explicó el panorama legal.

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las nueve en Uno, el defensor destacó que en situaciones especiales como detención ilegal, destierro o desaparición forzada, cualquier persona puede presentar este recurso de forma digital o física ante el Poder Judicial, incluso sin la firma del afectado, como habría sucedido en el caso de los hijos de AMLO.

“Lo pueden promover de forma física o de forma digital, bueno, en el sistema del Poder Judicial, SSJN, ahí pueden promover este amparo e inclusive por la especialización de este amparo, esta protección, se hace tan fácil para que si alguien está detenido o incomunicado, cualquier persona pueda solicitar ese amparo y que se decrete una suspensión”, Juan José Hernández, abogado

¿Por qué puede hacerlo cualquier persona?

El juicio de amparo es un medio de protección contra abusos de autoridad. En casos urgentes, el sistema judicial permite que un tercero lo promueva para obtener de inmediato una suspensión provisional, la cual frena actos como una detención fuera de procedimiento.

“Si cualquier persona se mete y solicita un amparo sobre destierro, sobre esta detención fuera del procedimiento judicial, de forma inmediata y sin pedirte una firma, pueden solicitar ahí la suspensión”, Juan José Hernández, abogado

¿Qué pasará con el amparo promovido a nombre de los hijos de AMLO?

De acuerdo con el abogado, este mecanismo opera bajo la “buena fe”, confiando en que la solicitud es legítima. Sin embargo, si el quejoso no se presenta después ante el juez, el amparo se sobresee, es decir, queda sin efecto.

“Inmediatamente, en cuanto otorgan la suspensión, se le pone ahí una cláusula. Tiene que presentarse el quejoso ante el juez y si no se presenta, pues se va a sobreseer el amparo. Sobreseer significa que se va a tener por no interpuesta la demanda de amparo, que es lo que seguramente va a suceder. Se elimina completamente”, Juan José Hernández, abogado

Reforma a la ley de amparo en debate

Sobre la reforma a la Ley de Amparo, el abogado destacó que se trata de una “reforma muy fuerte, la que viene”.

[TE PUEDE INTERESAR: Iniciativa de reforma a la Ley de Amparo genera preocupación por derechos ciudadanos]

“El juicio de amparo, su esencia es la protección ante una injusticia de una autoridad Ahorita, con esta nueva ley, ya se va a prohibir ese tipo de suspensiones. Ahora vas a tener que acreditar un interés legítimo, real, actual e inminente… Va en contra inclusive hasta de tratados internacionales. Se están violando, digamos que el derecho a la presunción de inocencia, varias cosas de las que México es parte, pero así está la propuesta de ley”, Juan José Hernández, abogado