Suman 7 mil carpetas por huachicol fiscal; investigan a empresarios y militares

Militares, entre investigados por huachicol fiscal. Foto:Cuartoscuro|Ilustrativa

Existen más de 7 mil carpetas de investigación por casos relacionados con el huachicol fiscal, que involucran a empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares y civiles, confirmó el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo.

“Sí hay carpetas de investigación contra empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares, civiles, hay muchas carpetas, son mil ¿cuántas?- Más de 7 mil carpetas- 7 mil carpetas integradas, de diferentes delitos entre aduanas y gasolineros, en todo el sector petrolero”, Rafael Marín, directos de la Agencia Nacional de Aduanas de México

Mayor coordinación con Estados Unidos para detectar irregularidades

Entrevistado en Palacio Nacional, el funcionario público indicó que la apertura de estas investigaciones iniciaron en la actual administración, gracias a una mayor comunicación con autoridades de Estados Unidos, para verificar lo que sale del país vecino y lo que ingresa a México.

“Ahora, ya también tenemos una coordinación con algunas autoridades de Estados Unidos y nos comparten la información y estamos pendientes para que cuadre que lo que viene sea lo que realmente se documente y se manifieste, porque venían de Estados Unidos venían bien las cartas aportes y ya al llegar a México le cambiaban y cambiaban el pedimento y le ponían otra fracción arancelaria para no pagar el impuesto”, Rafael Marín, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México

Más de 225 mil millones recuperados por huachicol fiscal

Además, detalló que se han recuperado 225 mil millones de pesos del combate al huachicol fiscal.

“Más de 200 mil ya… 225 mil millones llevamos, ya, a la fecha”, Rafael Marín, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México