Andy López Beltrán no tendría 2, sino 3 amparos contra órdenes de aprehensión

Andy López Beltrán aparece en 3 documentos judiciales. Foto: Cuartoscuro

Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acumula al menos tres amparos contra eventuales órdenes de aprehensión.

Los expedientes se han presentado en Zacatecas, la Ciudad de México y Tabasco, y al menos en uno se incluye a sus hermanos José Ramón y Gonzalo, así como a una red de personas presuntamente vinculadas con el llamado “huachicol fiscal”, según información compartida por Miguel Alfonso Meza, presidente de la asociación civil Defensorxs.

El expediente en Zacatecas

En el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas se admitió el amparo 2098/2025, promovido electrónicamente por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald.

El recurso busca proteger contra órdenes de aprehensión, incomunicación y desaparición forzada a Andy y Gonzalo López Beltrán, además de otras 14 personas. La audiencia constitucional está programada para el 28 de octubre de 2025.

Amparo de Andrés Manuel López Beltrán. Especial/https://cjf.gob.mx

El caso en la Ciudad de México

En el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX se radicó el expediente 1728/2025, presentado también por Rodríguez Smith Macdonald.

Este amparo incluye a:

Andrés Manuel López Beltrán

Gonzalo López Beltrán

César Reyna Carrillo

Juan Carlos Madero Larios

Miguel Ángel Solano Ruiz

Diana Heleyn Foullon Gómez

Roberto Blanco Cantú

Fernando Farías Laguna

Carlos Estudillo Villalobos

Sergio Varela

Bertha Elizabeth Castro

Elvira Xóchitl Palomo

Ismael Ricaño Matías

Anatalia Joselín Gutiérrez

Raúl Mendoza

Raúl Torres

Foto: Poder Judicial de la Federación

El amparo de Andy López Beltrán en Tabasco

En el Juzgado Primero de Distrito en Tabasco se presentó el amparo 1446/2025, en este caso a nombre de Eribel Mejía Barrios.

El recurso protege a los tres hijos de López Obrador: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso, entre los mismos 15 nombres enlistados en el expediente de la capital.

Foto: Poder Judicial de la Federación

Anomalías en las firmas electrónicas

Un elemento adicional ha generado dudas en torno a estos procesos: los amparos aparecen presentados “por” Eribel Mejía y Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, pero no cuentan con sus firmas electrónicas.

Esto resulta inusual porque el portal del Poder Judicial Federal no permite registrar demandas sin firmarlas previamente. Aun así, los recursos fueron admitidos y con ello se concedió la protección a todas las personas mencionadas.

De acuerdo con Miguel Alfonso Meza, presidente de la asociación civil Defensorxs, la Ley de Amparo permite que un tercero promueva el recurso en nombre de alguien más, incluso sin la firma del beneficiario, siempre que se trate de actos que impliquen privación de la libertad.

