GENERANDO AUDIO...

Andy López Beltrán estuvo presente en sesión virtual de Morena. Foto: Cuartoscuro

Luego de verse envuelto en una polémica por sus vacaciones en Japón, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán retomó sus labores como secretario de Organización de Morena durante una sesión virtual del Consejo Nacional del partido, en la que se votó la ampliación de mandato para las 32 dirigencias estatales hasta octubre de 2027.

El encuentro, convocado en vísperas de las elecciones donde se renovarán 17 gubernaturas y el Congreso de la Unión, se realizó en formato virtual, lo que permitió a López Beltrán participar sin generar más repercusiones públicas tras su regreso.

Reaparición en línea y la política interna de Morena

La participación de López Beltrán en esta sesión virtual no solo marca su retorno al escenario partidista, sino que subraya su continuidad en la estrategia organizativa de Morena.

Aunque la sesión se celebró de manera digital, su voto y presencia fueron tomados en cuenta para impulsar la reforma a las dirigencias estatales que buscará consolidar la estructura del partido rumbo a 2027.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Sheinbaum reacciona a viaje de Andy López Beltrán a Tokio]

Antecedentes: el viaje y la controversia

El viaje que desató la polémica fue el primero en forzar su ausencia en un importante evento partidista: la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional, en julio, donde su silla quedó vacía en un momento clave para definir la estrategia electoral del partido.

Ese episodio coincidió con la difusión de fotografías en Tokio, que desataron debates internos sobre congruencia, austeridad y estilo de vida de los dirigentes de Morena.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]