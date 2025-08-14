GENERANDO AUDIO...

El 76.8% de apoyos fueron por problemas mecánicos. FOTO: Sectur

La Secretaría de Turismo informó que la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes atendió a 60 mil 500 turistas durante el periodo vacacional de verano 2025, que concluye el 31 de agosto. Los apoyos incluyeron asistencia mecánica, orientación e información turística gratuita en las principales carreteras del país.

La titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, precisó que el 76.8% de los servicios correspondió a asistencia mecánica; el 18.5% a información turística; y el 4.8% a apoyo en accidentes, traslados y emergencias. Las principales solicitudes fueron por problemas de neumáticos (18.8%), fallas de motor (16.8%), sobrecalentamiento (12.5%), solicitudes de información de sitios turísticos (9.8%) y fallas eléctricas (9.7%).

Atención 24/7 y cobertura nacional

Durante la temporada, 49 mil 470 personas fueron auxiliadas en carretera; 6 mil 587 vía número gratuito 078 y la app Ángeles Verdes; y 4 mil 443 en el módulo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El servicio opera todo el año, con cobertura nacional, y se reforzó con 723 elementos operativos y más de 300 unidades vehiculares en 37 mil kilómetros de carreteras.

Recomendaciones para turistas en carretera

La funcionaria pidió a los viajeros planear sus rutas, revisar niveles de combustible y líquidos, llevar herramientas y señalización, verificar luces y usar asientos infantiles adecuados. Invitó a seguir las redes sociales de la Sectur y de Ángeles Verdes para consultar reportes carreteros y consejos de viaje actualizados.

