Ante llegada de nuevos libros de texto, especialistas piden apoyar a maestros

En ambas Cámaras del Poder Legislativo, los libros de texto gratuitos han sido examinados. A San Lázaro, por ejemplo, llegó temprano, este 17 de agosto, la doctora en pedagogía, Laura Frade, quien llamó a apoyar a los maestros.

“Los libros ya llegaron a las escuelas, los planes y los programas ya están ahí, va a ser un año difícil, complicado, hay que darle todo el apoyo a los docentes”, señaló la especialista.

De manera virtual, Ignacio Barradas, doctor en Ciencias por la Universidad de Heidelberg, Alemania, respaldó la idea: “si los profesores no reciben ayuda, si no reciben la formación, no reciben el apoyo, los mejores libros no van a funcionar”, señaló.

Por su parte, la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gabriela de la Torre, consideró que la inclusión no es un tema prioritario en los contenidos.

“Debe haber una revisión profunda de cómo estos proyectos realmente pueden favorecer la inclusión, está todavía muy desdibujado ver estrategias de diseño universal de aprendizaje”. Gabriela de la Torre / Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM.

Rogelio Valdez, presidente de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, consideró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no se ha abierto para recibir sus experiencias.

“¿Qué pueden encontrar en la Olimpiada? Apoyo para mejorar los textos, se pueden generar muchas actividades, más reales de las que por ahora tiene y menos pretenciosa”, señaló Valdez.

El Físico de la UNAM, Maximino Aldana, recalcó que los señalamientos no tienen otro objetivo que encontrar soluciones: “No se trata nada más de criticar, sino también de proponer soluciones y trabajar todos en conjunto”.

Los diputados organizadores convocaron a detener la polarización, como la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ivonne Díaz, quien llamó a conformar “un frente verdaderamente fuerte que contenga la polarización que se ha expresado en estos nuevos libros de texto”.

En tanto, en el Senado, durante el foro “Libros de texto gratuitos frente a los derechos de niñas, niños y adolescentes”, legisladores y especialistas insistieron en el impacto en los alumnos.

“Debemos ser el primer país del mundo donde se pretende que los niños aprendan en un libro y que tengan como anexo un fe de erratas”, señaló la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota.

Los legisladores recordaron que estos libros son más que un material escolar. “En algunos lugares son los únicos libros a los que las niñas y niños tendrán acceso”, recalcó, por su parte, la exiputada federal Verónica Juárez Piña.