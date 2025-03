El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que, antes de atraer el caso de los crematorios clandestinos hallados en Teuchitlán, Jalisco, se deberán realizar investigaciones pues, consideró que “no es creíble que las autoridades locales” no estuvieran enteradas de lo que acontecía.

“Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”, dijo el fiscal en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.