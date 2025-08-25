GENERANDO AUDIO...

Este lunes 25 de agosto, en punto de las 8:00 de la mañana, vecinos de Jilotepec, Estado de México, bloquearán ambos sentidos de la autopista México-Querétaro para exigir la liberación de Carlos Cornelio Ortega, quien presuntamente fue secuestrado cuando conducía su taxi.

Se tiene previsto que el bloqueo sea en ambos sentidos de la autopista, pasando la caseta de Tepotzotlán, Estado de México.

Transportistas se unirán al bloqueo

De acuerdo con información que circula en redes sociales, diversas organizaciones de transportistas se unirán al bloqueo total en la autopista México-Querétaro este martes 26 de agosto de 2025 a las 8:00 de la mañana, a la altura de Jilotepec.

En un comunicado difundido en plataformas digitales, los transportistas pidieron “auxilio” al Gobierno Federal y denunciaron ser víctimas de secuestros, extorsiones y homicidios, presuntamente a manos de grupos criminales que exigen pagos diarios para permitirles trabajar.

El documento, firmado por agrupaciones de transporte, cámaras de comercio y pequeños productores, solicita la intervención inmediata de las autoridades de seguridad, al asegurar que se encuentran en estado de indefensión.

“Los transportistas somos gente de trabajo, no criminales. Solo exigimos el derecho de laborar libres, en paz y con dignidad”, señala el comunicado.

De acuerdo con la convocatoria, el cierre afectaría la autopista México-Querétaro, el Arco Norte y municipios aledaños como Jilotepec y Acambay, por lo que automovilistas deben tomar precauciones ante posibles afectaciones viales.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre esta convocatoria.