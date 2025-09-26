Mega apagón deja sin luz a Yucatán, Campeche y Quintana Roo

GENERANDO AUDIO...

Trabajadores de la CFE. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La tarde de este viernes, Yucatán, Campeche y Quintana Roo registran un apagón peninsular masivo. Semáforos apagados, tiendas cerradas, estaciones de gasolina sin servicio y miles de servicios se vieron afectados por la falta de energía eléctrica en la Península.

En la red social X de la CFE se ven mensajes de avisos escritos por usuarios comentando lo ocurrido. La Comisión, por su parte, informa que existe una falla en el suministro eléctrico en la Península de Yucatán, que ha afectado el servicio en distintas zonas.

El personal especializado de la CFE en coordinación con CENACE, ya trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

¿Qué se sabe del apagón masivo en la Península?

A través de su cuenta de X, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la “falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste” fue la causa de la falta de energía eléctrica que afectó los estados de la Península.

“Una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste provocó un apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Me informa CFE que las plantas de generación están bien y trabajan para recuperar el servicio en los tres estados. Seguiré informando”, escribió Claudia Sheinbaum.

Previo al anuncio de la mandataria federal, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó el apagón en varias regiones de la Península, solicitando un reporte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aunque Lezama afirmó que los equipos de emergencia se mantienen en operación, no dio más detalles de la situación que se registra tras el apagón masivo en la Península de Yucatán.

“Se registra una interrupción del suministro eléctrico en amplias zonas de la península de Yucatán. Estamos solicitando un informe oficial a la CFE para brindar información más precisa. Todos los equipos de emergencia se mantienen en operación”

Por su parte, también en redes sociales, Layda Sansores, gobernadora de Campeche, confirmó la falta de electricidad a causa de lo que dijo fue una “falla eléctrica” en la Península. Sin dar más información, aclaró que ya se trabaja para restablecer el servicio eléctrico.

“Se registró una falla eléctrica peninsular que ocasionó interrupciones en el suministro de energía en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ya se está trabajando en ello”,

Hasta el momento, la CFE no ha dado detalles de qué originó el apagón masivo que afectó la Península de Yucatán.