Apoyo a madres solteras 2025: fechas para el trámite de vivienda Bienestar

Apoyo a madres solteras 2025: fechas para el trámite de vivienda Bienestar
Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), inició la segunda etapa del registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar, al que las madres solteras y jefas de familia tienen prioridad de acceso.

Esta fase arrancó el 25 de septiembre y se ha llevado a cabo en 50 módulos distribuidos en 47 municipios de 25 estados del país.

El programa forma parte de la estrategia del Gobierno de México y busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada a personas en situación de vulnerabilidad, comunidades indígenas y familias en alta marginación.

Vivienda para madres solteras: así funciona el programa

Las mujeres que se registren podrán acceder a una casa en renta con opción a compra, con valor de 600 mil pesos y 0% de interés.

El registro es personal, gratuito e intransferible. No se permite realizarlo por medio de gestores o intermediarios, y sólo puede llevarse a cabo en los módulos oficiales instalados por Conavi.

Durante el trámite, personal capacitado revisa la documentación, captura los datos en la Cédula de Diagnóstico y entrega un folio de registro, documento indispensable para avanzar en la siguiente etapa del proceso.

Requisitos para madres solteras

Quienes deseen inscribirse deben presentar en original y copia los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)
  • CURP actualizada
  • Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos
  • Constancia de estado civil
  • Certificado de no propiedad
  • Carta de No Derechohabiencia

En caso de aplicar, también se solicita certificado de discapacidad expedido por una institución pública de salud.

Fechas de registro

Como mencionamos, el periodo de inscripción para el apoyo de Vivienda Bienestar empezó el pasado 25 de septiembre y aún estará disponible en las siguientes fechas:

  • Martes 30 de septiembre de 2025
  • Miércoles 1 de octubre de 2025
  • Jueves 2 de octubre de 2025

El horario de atención general en los módulos será de 8:00 a 16:00 horas, aunque puede variar según la localidad.

Municipios y estados con módulos de registro Conavi

La segunda etapa del programa contempla la instalación de módulos y aún continúa en los siguientes municipios y estados:

Baja California Sur

  • Loreto
  • La Paz

Sonora

  • Puerto Peñasco
  • Nogales
  • Álamos

Sinaloa

  • El Fuerte

Nayarit

  • Ahuacatlán

Durango

  • Gómez Palacio

Nuevo León

  • Linares

Tamaulipas

  • Matamoros
  • Victoria
  • Reynosa
  • Nuevo Laredo

Zacatecas

  • Tlaltenango de Sánchez Román

San Luis Potosí

  • Ciudad Valles
  • Charcas

Guanajuato

  • San Diego de la Unión
  • Salvatierra
  • Celaya
  • Cortazar

Colima

  • Tecomán

Michoacán

  • Pátzcuaro

Guerrero

  • Tlalchapa

Estado de México

  • Atlacomulco

Morelos

  • Xoxocotla

Hidalgo

  • Tepeji del Río de Ocampo
  • El Arenal

Puebla

  • Acajete
  • Ocotepec

Tlaxcala

  • Santa Cruz Tlaxcala

Tabasco

  • Jonuta
  • Cunduacán
  • Tacotalpa
  • Balancán

Campeche

  • Campeche

Yucatán

  • Bokobá
  • Tekax
  • Peto

Quintana Roo

  • Benito Juárez

Chiapas

  • Arriaga
  • Acapetahua
  • Tonalá

Después del registro

Una vez concluido el trámite, la Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles y publicará un listado preliminar de personas preseleccionadas en la página oficial www.gob.mx/conavi.

Las familias seleccionadas serán notificadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria de verificación.

La Conavi reiteró que todos los trámites son gratuitos y advirtió que no hay gestores autorizados para este programa.

