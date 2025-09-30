Apoyo a madres solteras 2025: fechas para el trámite de vivienda Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), inició la segunda etapa del registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar, al que las madres solteras y jefas de familia tienen prioridad de acceso.

Esta fase arrancó el 25 de septiembre y se ha llevado a cabo en 50 módulos distribuidos en 47 municipios de 25 estados del país.

El programa forma parte de la estrategia del Gobierno de México y busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada a personas en situación de vulnerabilidad, comunidades indígenas y familias en alta marginación.

Vivienda para madres solteras: así funciona el programa

Las mujeres que se registren podrán acceder a una casa en renta con opción a compra, con valor de 600 mil pesos y 0% de interés.

El registro es personal, gratuito e intransferible. No se permite realizarlo por medio de gestores o intermediarios, y sólo puede llevarse a cabo en los módulos oficiales instalados por Conavi.

Durante el trámite, personal capacitado revisa la documentación, captura los datos en la Cédula de Diagnóstico y entrega un folio de registro, documento indispensable para avanzar en la siguiente etapa del proceso.

Requisitos para madres solteras

Quienes deseen inscribirse deben presentar en original y copia los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o equivalente)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Acta de nacimiento

Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos

Constancia de estado civil

Certificado de no propiedad

Carta de No Derechohabiencia

En caso de aplicar, también se solicita certificado de discapacidad expedido por una institución pública de salud.

Fechas de registro

Como mencionamos, el periodo de inscripción para el apoyo de Vivienda Bienestar empezó el pasado 25 de septiembre y aún estará disponible en las siguientes fechas:

Martes 30 de septiembre de 2025

Miércoles 1 de octubre de 2025

Jueves 2 de octubre de 2025

El horario de atención general en los módulos será de 8:00 a 16:00 horas, aunque puede variar según la localidad.

Municipios y estados con módulos de registro Conavi

La segunda etapa del programa contempla la instalación de módulos y aún continúa en los siguientes municipios y estados:

Baja California Sur

Loreto

La Paz

Sonora

Puerto Peñasco

Nogales

Álamos

Sinaloa

El Fuerte

Nayarit

Ahuacatlán

Durango

Gómez Palacio

Nuevo León

Linares

Tamaulipas

Matamoros

Victoria

Reynosa

Nuevo Laredo

Zacatecas

Tlaltenango de Sánchez Román

San Luis Potosí

Ciudad Valles

Charcas

Guanajuato

San Diego de la Unión

Salvatierra

Celaya

Cortazar

Colima

Tecomán

Michoacán

Pátzcuaro

Guerrero

Tlalchapa

Estado de México

Atlacomulco

Morelos

Xoxocotla

Hidalgo

Tepeji del Río de Ocampo

El Arenal

Puebla

Acajete

Ocotepec

Tlaxcala

Santa Cruz Tlaxcala

Tabasco

Jonuta

Cunduacán

Tacotalpa

Balancán

Campeche

Campeche

Yucatán

Bokobá

Tekax

Peto

Quintana Roo

Benito Juárez

Chiapas

Arriaga

Acapetahua

Tonalá

Después del registro

Una vez concluido el trámite, la Conavi evaluará las solicitudes en un plazo máximo de 20 días hábiles y publicará un listado preliminar de personas preseleccionadas en la página oficial www.gob.mx/conavi.

Las familias seleccionadas serán notificadas por llamada, SMS o WhatsApp para programar una visita domiciliaria de verificación.

La Conavi reiteró que todos los trámites son gratuitos y advirtió que no hay gestores autorizados para este programa.

