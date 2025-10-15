Aprueba Senado nueva Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026

GENERANDO AUDIO...

En una sesión que duró menos de 12 horas, el Senado de la República aprobó la nueva Ley Aduanera, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención, la minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados para su revisión final.

Durante la discusión, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, de Morena, aseguró que la reforma busca “facilitar las operaciones legítimas con certidumbre y trazabilidad”, al tiempo que sanciona a quienes distorsionan el mercado formal y dañan la hacienda pública.

Senado avala nueva Ley Aduanera con ajustes a agentes y aduanas

La oposición, sin embargo, mostró su rechazo a la iniciativa. En sus escaños colocaron cartulinas con la frase “Huachicol Fiscal = Robo del Siglo”, acusando que la ley no aborda la presunta protección a funcionarios vinculados al contrabando de combustible.

El panista Raymundo Bolaños Azócar criticó que la reforma “no toca ni con el pétalo de una rosa” las acciones de servidores públicos involucrados en el llamado huachicol fiscal. Por su parte, la priista Carolina Viggiano Austria recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) identificó una red de contrabando de millones de litros de combustible y solo ocho agentes aduanales fueron procesados, apuntando que “el robo se orquestó desde el gobierno”.

Entre los cambios más relevantes, la nueva Ley elimina las patentes vitalicias de los agentes aduanales y establece un esquema de 20 años prorrogables por otros 20, condicionado al cumplimiento normativo.

Para el bloque oficialista, esta medida aumentará la recaudación fiscal y reducirá el ingreso de mercancía ilegal. La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz, de Morena, afirmó que la reforma “enfrenta de raíz las malas prácticas que afectan al comercio exterior y garantiza mayor transparencia”.

En contraste, legisladores de oposición advirtieron que los nuevos requisitos podrían provocar cuellos de botella en el comercio internacional. El priista Miguel Ángel Riquelme Solís alertó que la carga excesiva sobre agentes aduanales podría incentivar la migración hacia esquemas informales, afectando la recaudación.

Reforma entrará en vigor en 2026 tras ajustes administrativos

El senador morenista Homero Davis Castro explicó que el periodo de adecuación tecnológica y administrativa justifica que la entrada en vigor sea hasta el 1 de enero de 2026, ya que impactará a las 50 aduanas del país y a miles de servidores públicos.

El decreto fue aprobado en lo particular con 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención, quedando en espera de su revisión por la Cámara de Diputados.

