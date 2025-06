Aprueba Senado reformas en materia de Desaparecidos

GENERANDO AUDIO...

Para dar respuesta a la crisis de desaparecidos en el país y a los colectivos de búsqueda, la Cámara Alta aprobó reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población.

“… No hay nada más desgarrador que no saber, la incertidumbre es una forma de tortura, quizá la peor forma de tortura que como estado tenemos la obligación de impedir que esa incertidumbre se perpetúe, la desaparición de personas, no puede, no debe ser normalizada..” Enrique Inzunza Cázarez | Senador de Morena

Se habilita la Plataforma Única de Identidad, la cual concentrará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el Banco Nacional de Datos Forenses. La oposición apoyó la medida.

“… La creación de una base nacional de carpetas de investigación para mejorar la trazabilidad de los casos, la obligatoriedad de pruebas científicas y forenses antes de enviar cuerpos a fosas comunes, algo urgente frente a una crisis que ha dejado entre 52 y 72 mil cuerpos sin identificar…” Imelda Sanmiguel Sánchez | Senadora del PAN

A través de la Plataforma de Identidad se permitirá el “monitoreo continuo para el seguimiento de la Clave Única de Registro de Población de una persona desaparecida o no localizada”, lo cual fue reprochado por la oposición.

“… Esta ley no responde al clamor de las madres buscadoras, México no necesita una CURP con huella digital y reconocimiento facial forzado, lo que necesitan las y los mexicanos es una estrategia real de búsqueda…” Karla Guadalupe Toledo Zamora | Senadora del PRI

“… Darle una certeza a los miles y miles de familias que buscan a sus desaparecidos, y que tras un viaje que la mayoría de las veces regresa al mismo punto, el resultado es que las leyes a medias no nos ayudan… Que le tienen miedo a la iniciativa, que nos van a espiar, que nos van a controlar, qué a través del teléfono van a saber a los hoteles que nos metemos, no seamos mezquinos, démos al pueblo de México una muestra de solidaridad…” Margarita Valdéz Martínez | Senadora de Morena

La Plataforma Única de Identidad contará con los datos financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, asistencia privada, paquetería y servicios de entrega, registros patronales y de seguridad social, religiosos; establecimientos de atención a las adicciones, y de toda institución privada que administre registros o bases de datos de personas.

“… Ya no más autoridades de nuestro país, sin conectividad, ya no más autoridades de nuestro país, que guardan en silos la información, en islas, y que no la comparten con el resto de las autoridades y que el único agraviado cuando no se comparte información es el familiar de la víctima…” Waldo Fernández González | Senador del PVEM

Cuando una persona desaparecida o no localizada ha sido encontrada viva o si fueron encontrados sus restos, la autoridad competente cambiará su estatus como Persona Localizada en el Registro Nacional. Medida que de acuerdo con el PRI, no responde a las demandas de los colectivos de búsqueda.

“… Requiere la Fiscalía tener facultades de búsqueda, actualmente la fiscalía tiene facultades de investigación, pero no de búsqueda. ¿Quién busca? La Comisión Nacional de Búsqueda, pero no tienen facultades ministeriales, cada vez que salen a hacer una búsqueda se topan con problemas como querer entrar a algún lugar, y no tienen la facultad jurídica para hacerlo…” Claudia Edith Anaya | Senadora del PRI

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares fue aprobada por 89 votos a favor y 13 en contra; mientras que la Ley General de Población, fue avalado con 69 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones.

Pasa la Cámara de Diputados para su trámite parlamentario.