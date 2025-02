Los integrantes de la Mesa Directiva de las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y de Estudios Legislativos aprobaron el formato de discusión para la reforma a las leyes del Infonavit y Federal del Trabajo, en materia de vivienda con orientación social.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, detalló el alcance de la iniciativa.

Por falta de quórum, la reunión de trabajo de las comisiones no se llevó a cabo y quedó pendiente una nueva fecha. Sin embargo, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que la reforma se discutirá el próximo martes 11 de febrero en el pleno.

“El próximo martes el pleno va a atender ese tema, yo voy a ver con el presidente de la comisión y con los grupos parlamentarios que hagan su tarea, esa ley es prioritaria… No la sacamos hoy, no quisimos presionar, no era necesario, pero el martes el pleno va a conocer, debatir y aprobar esa iniciativa”.