Diputados aprueban Ley de la Armada con enfoque en ciberseguridad e IA

GENERANDO AUDIO...

Armada de México. Foto: Cuartoscuro

Con baja asistencia de diputados de todas las bancadas, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que busca fortalecer la estructura operativa y tecnológica de la institución naval.

Reestructuran mandos y fortalecen ciberseguridad

La nueva Ley Orgánica contempla una reorganización de los niveles de mando, así como la actualización de capacidades operativas, estratégicas, tecnológicas y de ciberseguridad.

También se busca consolidar la Autoridad Marítima Nacional y armonizar la legislación mexicana con tratados internacionales en materia marítima y naval.

La iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destaca la actuación de la Armada de México en tareas de ciberseguridad y ciberdefensa “para la conducción de las operaciones militares que se realizan en el ciberespacio”, así como el uso de Inteligencia Artificial “como herramienta tecnológica”.

Entre sus facultades, la Armada de México también podrá:

Organizar, adiestrar, alistar y equipar al personal naval

Participar en la elaboración e implementación de las políticas de defensa que le instruya el Mando Supremo

Elaborar y mantener actualizada la Política Nacional de Defensa Marítima, que contemple el empleo del poder naval ante diversos escenarios que amenacen o afecten la Seguridad Nacional.

Además, también se otorga la faculta para ejercer funciones de guardia costera, contribuir en acciones para el control de tráfico marítimo y salvaguardar la vida humana en el mar a través de operaciones de búsqueda y rescate tanto en aguas nacionales como internacionales.

El dictamen, avalado con 344 votos a favor, 127 en contra y cero abstenciones, fue turnado al Senado.

Vacías las curules durante la votación

La votación se llevó a cabo en una sesión semipresencial donde se observaron múltiples curules vacías, incluso dentro de la bancada de Morena, que tiene la mayoría parlamentaria.

Un día antes, el coordinador del grupo parlamentario, Ricardo Monreal, giró una circular interna para que al menos 80 de los 253 diputados morenistas asistieran de forma obligatoria a la sesión.

Esta medida surgió luego de la polémica por la inasistencia del diputado Cuauhtémoc Blanco, quien registró su asistencia desde una cancha de pádel y no participó en la votación.

Monreal pide disciplina y responsabilidad

Durante la sesión, Ricardo Monreal hizo un llamado a sus legisladores a cumplir con su responsabilidad parlamentaria y adelantó que Morena revisará mecanismos para garantizar la presencia obligatoria en temas relevantes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.