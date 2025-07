“Arancel de 30%, consecuencia de la falta de acción efectiva”: American Society of México

GENERANDO AUDIO...

El presidente de American Society of México, Larry Rubin. Foto: Melina Ochoa

El presidente de American Society of México, Larry Rubin, dijo que la falta de acción efectiva del gobierno de México provocó que, posiblemente el primero de agosto, el gobierno estadounidense imponga un 30% de arancel a los productos provenientes del país.

Durante el evento de honor para el embajador Ronald Johnson y su esposa, Alina Arias Johnson, Larry Rubin agregó que México le debe al T-MEC y debe cumplir plenamente con lo que acordó en el Tratado con Estados Unidos y Canadá, si quiere mantener su lugar en América del Norte.

“El 30% de arancel se puede aplicar a partir del primero de agosto; es una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no solo el comercio, sino también la salud, la seguridad Nacional de Estados Unidos y México. La lucha contra el fentanilo, el crimen organizado o llamado grupos terroristas y el respeto a los compromisos firmados en el T-MEC ya no pueden esperar y ante esta realidad quienes defendemos una relación sólida y duradera debemos exigir más de nuestros gobiernos”, sostuvo Larry Rubin.

“México le debe al T-MEC, el futuro de nuestra competitividad regional está en juego, es momento de actuar, no de justificar ni postergar. Si México quiere mantener y fortalecer su lugar en América del Norte, debe cumplir, no parcialmente, no simbólicamente, debe cumplir plenamente lo que acordó, porque México no es un socio más, es el primer socio comercial de Estados Unidos”, abundó.

Larry Rubin reconoció que el trabajo no será fácil para el embajador Ron Johnson, a quien le ofreció el apoyo de la comunidad americana en México para coadyuvar en la relación binacional.