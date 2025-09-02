Arístides Guerrero rinde protesta como ministro de la SCJN con oxígeno y en silla de ruedas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Arístides Guerrero rindió protesta este lunes como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Senado de la República, al que llegó con oxígeno y en silla de ruedas, a la par de las otras ocho personas que integrarán el Pleno.

Ello, luego del accidente automovilístico que sufrió hace una semana, por el que requirió intervención quirúrgica, a causa de las fracturas en tórax y nariz, por lo que sigue en recuperación, aunque destacó que su estado de salud es favorable.

Mientras que, previo a su toma de protesta, Guerrero García expresó que “hay que apoyarnos en la inteligencia artificial”, en línea con su impulso a este tipo de herramientas, sobre lo que incluso dio conferencia en el Encuentro Nacional de Fiscales Electorales en Oaxaca, la cual fue la razón de su viaje a la entidad.

Arístides dejó la silla al subir a la Mesa Directiva del Senado. Foto: Cuartoscuro

¿Qué le pasó a Arístides Guerrero?

Según informó su equipo a través de un comunicado hace una semana, el viernes 22 de agosto Arístides Guerrero resultó lesionado al chocar otro vehículo con la camioneta en que viajaba sobre avenida Río Churubusco, en la Ciudad de México, en el trayecto del aeropuerto a su casa, luego de regresar de un viaje a Oaxaca.

De acuerdo con el mensaje, su pronóstico es positivo, ya que el proceso de recuperación “únicamente implica una reducción temporal en la movilidad”, por lo que mantuvo su participación en los trabajos para la instalación de la Suprema Corte, a la vez que destacaron que el accidente no afectará su desempeño como ministro.

En el vehículo en que viajaba, lo acompañaban dos personas, y el conductor, quienes resultaron con fracturas en extremidades, pero se encuentran en recuperación.

¿Quién es Arístides Guerrero?

Autodenominándose el “ministro de las juventudes”, es con 41 años el más joven de la Suprema Corte, y una plataforma que impulsa la innovación digital en la administración pública, a la par de los derechos humanos y la modernización de las instituciones.

Asimismo, fue en las elecciones del pasado 1 de junio el 4 candidato con más votos entre los hombres, llegando a quedar entre los nueve ministros que integrarán el máximo tribunal desde este 1 de septiembre.

Mientras que, en su trayectoria, destaca su periodo como comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX). Además fue director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia del Tribunal Electoral de la capital del país, y titular de la Unidad Especializada en Procedimientos Sancionadores.