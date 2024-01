Armas que entran a México no son de uso exclusivo de Ejército de EU, reitera embajador Ken Salazar

Durante la Conferencia sobre Consumo de Drogas Sintéticas, realizada en el marco del Entendimiento Bicentenario, para rechazar que las armas de alto calibre traficadas a México provengan del Ejército estadunidense, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que las armas que están entrando a territorio mexicano no son de uso exclusivo del ejército de la Unión Americana.

“No son armas del ejército de los Estados Unidos, al parecer mío. Yo no tengo ninguna información, en 2 años y medio que yo estoy aquí, que estas son armas que vienen del Ejército de Estados Unidos; que tienen los calibres que se usa en el Ejército, eso sí es posible. Pero no son, de la vista mía y de la información que yo tengo, que no vienen del ejército de los Estados Unidos”.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.