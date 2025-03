Arquidiócesis de México pide a autoridades frenar la violencia como la de Teuchitlán, Jalisco

El representante de la Arquidiócesis de México, José de Jesús Aguilar Valdés, hizo votos para que las autoridades de todos los órdenes de gobierno encuentren la forma de frenar los hechos de violencia como los registrados en el “campo de exterminio” de Teuchitlán, Jalisco.

José de Jesús Aguilar Valdés, pidió a las autoridades que busquen la manera de que este tipo de sucesos se eviten y que así, el mal no venza al bien.

“… Sobre todo pedimos para que las las autoridades que tienen que hacer que haya seguridad y respeto a la vida en nuestro país hagan lo que les toca hacer, que busquen la manera de que estos se eviten y de que el mal no venza al bien, y pidamos también por aquellos hermanos que se dedican al mal, para que el señor purifique su mente y no vayan en contra del mandamiento que dice no matarás…”.

José de Jesús Aguilar Valdés, canónigo de Catedral en Arquidiócesis de México