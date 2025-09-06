GENERANDO AUDIO...

Arturo Elias y Serena Williams. Foto: Uno TV

El Auditorio Nacional vibró este viernes 5 de septiembre con el cierre de México Siglo XXI 2025, el encuentro anual de la Fundación TELMEX Telcel que reunió a miles de becarios bajo el lema “Mentes que iluminan el futuro”.

La jornada final estuvo marcada por momentos únicos: desde un partido improvisado de tenis entre Arturo Elias, director general de la Fundación TELMEX Telcel, y Serena Williams, hasta la ovación al clavadista Osmar Olvera y a la Selección Mexicana de Flag Football, recientes campeones mundiales. El evento cerró con un mensaje de valores, unión y esperanza dirigido a los jóvenes.

Arturo Elias y Serena Williams cierran con tenis en el Auditorio Nacional

El cierre de México Siglo XXI 2025 estuvo a cargo de Arturo Elias, director general de la Fundación TELMEX Telcel, quien compartió el escenario con la leyenda del deporte Serena Williams.

Durante la clausura, Arturo Elias reconoció a Williams como “la mejor del mundo en su campo”, en referencia a su trayectoria en el tenis. La sorpresa llegó cuando ambos jugaron un partido en el escenario, que se transformó en una cancha improvisada dentro del Auditorio Nacional.

A pesar de que llevaba tacones, la extenista estadounidense demostró por qué es la mejor del mundo en su disciplina.

Osmar Olvera inspira a los becarios en México Siglo XXI 2025

El clavadista Osmar Olvera, recién coronado en el Mundial de Singapur 2025, fue invitado al escenario por Arturo Elias durante la clausura de México Siglo XXI 2025.

Con sus medallas colgando del cuello y ovacionado por los miles de asistentes en el Auditorio Nacional, el campeón del mundo en el trampolín de tres metros compartió un mensaje directo a los jóvenes: “Si no te la crees tú, no te la cree nadie”.

Osmar Olvera, campeón del mundo en clavados está presente en México Siglo XXI. pic.twitter.com/V72fvUezUu — Uno TV (@UnoNoticias) September 6, 2025

El abrazo más grande del mundo en México Siglo XXI

Antes de concluir, Arturo Elias invitó a los miles de asistentes en el Auditorio Nacional a compartir “el abrazo más grande del mundo”.

De inmediato, los becarios y quienes estaban en el escenario se unieron al gesto, creando un momento de unión y cercanía que marcó el cierre del encuentro anual de la Fundación TELMEX Telcel.

Selección Mexicana de Flag Football celebra en el escenario

El cierre de México Siglo XXI 2025 también tuvo espacio para el deporte en equipo. La Selección Mexicana de Flag Football, que recientemente consiguió su segundo oro consecutivo en los World Games, subió al escenario para compartir su experiencia de triunfo.

Los jugadores narraron lo que significó alcanzar el bicampeonato y recibieron la ovación de los becarios presentes. En el escenario aún permanecía el clavadista Osmar Olvera, quien acompañó a las atletas.

Mensaje de Arturo Elias a becarios

En su discurso de clausura, Arturo Elias citó al ingeniero Carlos Slim Helú, recordando su frase: “lo más importante es ser buenas personas”. El mensaje provocó un aplauso unísono en el Auditorio Nacional.

El director general de la Fundación TELMEX Telcel destacó que “lo único que no puedes negociar en la vida son los valores”, y llamó a los jóvenes a construir relaciones sólidas y priorizar a la familia. “Soy un loco enamorado de México y estoy seguro de que ustedes también”, expresó.

Arturo Elias habló sobre la importancia de enfrentar la tristeza y los momentos difíciles, recomendando apoyarse en las personas cercanas: “necesitas a esa persona que con el corazón te diga ‘sí puedes’ y que no te deje caer”. En ese instante, dirigió un mensaje a su esposa Johanna Slim, a quien reconoció como parte fundamental de su vida.

Para cerrar, pidió a los asistentes encender las luces de sus celulares en un Auditorio Nacional completamente a oscuras. “No podemos iluminar el futuro si no nos iluminamos a cada uno de nosotros”, afirmó, antes de dedicar un aplauso a todos los becarios.

Voces que marcaron México Siglo XXI 2025

La agenda incluyó la participación de personalidades como la reina Rania de Jordania, la investigadora en Inteligencia Artificial Joy Buolamwini, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y la divulgadora y experta en psiquiatría Marian Rojas Estapé.

Por la tarde, el público escuchó al actor y productor Kevin Costner, quien compartió su trayectoria en Hollywood, así como a la leyenda del tenis Serena Williams, quien jugó un partido de tenis contra Arturo Elias.

Inspiración para jóvenes becarios

Con charlas de líderes internacionales, la edición 2025 de México Siglo XXI reafirmó su compromiso de impulsar a los becarios de la Fundación TELMEX Telcel, quienes cada año se reúnen en el Auditorio Nacional para vivir una experiencia única de aprendizaje e inspiración.